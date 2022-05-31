"Это наш город": в Москве обновили более 3 млн квадратных метров асфальта

Более трех миллионов квадратных метров асфальта обновили в Москве за последний месяц.

Всего в этом году планируют заменить 23 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В работе – участки Бульварного кольца, Ленинский и Комсомольский проспекты, улицы Новая Басманная и Бакунинская.