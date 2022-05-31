"Это наш город": москвичи воспользовались электронными медкартами 65 млн раз с начала года

За последние пять месяцев москвичи воспользовались электронными медицинскими картами более 65 миллионов раз. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В электронной медицинской карте отображаются протоколы осмотров врачей, результаты анализов, лабораторных и инструментальных исследований. Помимо этого, пользователям доступна информация о выписанных рецептах и выданных больничных листах.