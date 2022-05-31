"Это наш город": закрытие эскалатора между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" 6 июня

Эскалатор в переходе между станциями метро "Чеховская и "Пушкинская" будет временно недоступен для пассажиров с 6 июня. Ограничения связаны с ремонтом, который продлится до 13 июля. Кроме того, до 15 июня не работает один из эскалаторов на станции "Верхние Лихоборы".

Также в подземке сейчас меняют турникеты на более удобные. В качестве примера приводят станцию "Рижская", где уже установлено новое оборудование. Там турникеты открываются в два раза быстрее при оплате банковской картой.