"Это наш город": участники "Московского долголетия" примут участие в "Рыбной неделе"

Участники проекта "Московское долголетие" станут ассистентами шеф-поваров на открытых мастер-классах фестиваля "Рыбная неделя в Москве". Они помогут приготовить оригинальные блюда из самых простых продуктов, большинство из которых есть в каждом холодильнике. Например, из рыбных консервов.

Такие мастер-классы запланированы, в том числе на 2,4 и 5 июня.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице в шестой раз. В городе работают 23 площадки.