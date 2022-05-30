"Это наш город": две детские больницы Москвы отказались от бумажной документации

Две детские больницы Москвы – Морозовская и Башляевой – перешли на цифровой документооборот в рамках пилотного проекта по отказу от бумажной документации.

На первом этапе по-новому начали работать приемные отделения клиник – это позволило сократит время госпитализаций на 30%.