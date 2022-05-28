"Это наш город": в столице стартовал фестиваль "Рыбная неделя"

В столице стартовала "Рыбная неделя". Для проведения гастрономического фестиваля организовали 23 площадки. Свою продукцию представили производители из Мурманска, Якутии, Астрахани, Дальнего Востока.

Ассортимент самый широкий – охлажденная, замороженная, копченая и вяленая рыба, живые мидии и устрицы. В будни точки работают с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00.