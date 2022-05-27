"Это наш город": врачи смогут определять признаки 7 заболеваний по одному КТ-снимку

Врачи смогут определять признаки сразу семи заболеваний по одному КТ-снимку. Это станет возможным благодаря помощи искусственного интеллекта. Он проанализирует лучевое исследование органов грудной клетки и выявит признаки семи возможных патологий, среди которых – коронавирус, онкология легкого и ишемическая болезнь сердца.

Новую технологию сейчас тестируют. В будущем она позволит упростить и ускорить процесс диагностики.