"Это наш город": оплатить проезд на речном трамвайчике можно картой "Тройка"

Оплатить проезд на речных трамвайчиках теперь можно картой "Тройка". Речь идет о двух маршрутах. Доехать от Северного речного вокзала до причала "Захарково" можно за 46 рублей, до Химок – за 150 рублей.

Обе поездки длятся 10 минут, а теплоход с пристани отправляется каждый час. Подробное расписание можно узнать в кассе и на сайте Дептранса. Помимо "Тройки", оплатить поездку можно банковской картой или наличными.