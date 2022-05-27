"Это наш город": в столице с 1 июня начнется марафон "100 дней здоровья"

С 1 июня в столице стартует первый бесплатный марафон "100 дней здоровья". Он будет проходить в онлайн-формате.

Горожане смогут получить рекомендации врачей по вопросам здорового питания, физической активности и психологического здоровья. Ежедневно в течение 13 недель для участников марафона будут проводить вебинары и мастер-классы. С куратором марафона можно будет общаться в чате.