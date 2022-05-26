"Это наш город": на Ленинском проспекте стартовали работы по благоустройству

На Ленинском проспекте начался очередной этап благоустройства. В 2022 году в порядок приведут участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект".

Специалисты обновят покрытие проезжей части и тротуаров. По возможности расширят пешеходные зоны. Кроме того, обустроят новые парковочные карманы и велопарковки.