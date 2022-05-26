"Это наш город": жители 200 домов переехали в новостройки по программе реновации

В новые квартиры по программе реновации переехали жители 200 домов. В новостройках квартиры имеют улучшенную отделку по единому стандарту. Размеры в жилых комнатах не меньше чем в старых домах, а площади кухни, санузла, прихожей и балкона даже больше.

95 из полностью расселенных домов уже демонтировали по технологии умного сноса. Ее принципы – безопасность, экологичность, переработка и повторное использование отходов.