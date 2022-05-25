"Это наш город": пассажиры метро сэкономили более 500 млн рублей по акции "Время ранних"

Акция "Время ранних" с осени 2020 года позволила пассажирам столичного метро сэкономить более 500 миллионов рублей. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, люди оставляют хорошие отзывы об этом проекте.

Ежедневно в рабочие дни скидку в размере до 50% на поездку получают более 100 тысяч пассажиров, которые рано утром пользуются станциями Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии.