"Это наш город": более 3 тыс магазинов предложат скидки в рамках фестиваля "Рыбная неделя"

Более трех тысяч столичных магазинов и 15 рынков предложат скидки и проведут дегустации в рамках гастрономического фестиваля "Рыбная неделя". Его проведут в Москве с 27 мая по 5 июня.

В фестивале, в том числе примут участие 17 торговых сетей. Они предложат покупателям морепродукты со скидками от 10% до почти 50%.