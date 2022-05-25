"Это наш город": ВДНХ отметит юбилей монумента "Рабочий и колхозница"

ВДНХ празднует юбилей монумента "Рабочий и Колхозница". 85 лет назад 25 мая скульптурную группу представили публике на Всемирной выставке в Париже.

В честь этого события на ВДНХ пройдут тематическая экскурсия и лекция. Так, гости узнают о создании памятника, его транспортировки во Францию и о том, как монумент появился на эмблеме киностудии "Мосфильм".