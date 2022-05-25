"Это наш город": работы по реконструкции стадиона "Москвич" вышли на финальную стадию

Работы по реконструкции стадиона "Москвич" вышли на финишную прямую. Строительная готовность объекта составляет 98%. Специалисты обещают сдать его уже летом.

На новом стадионе будут тренироваться учащиеся одноименной спортивной школы. В их распоряжении – после с натуральным газоном. Помимо подогрева его оборудовали системой автоматического полива.

В подтрибунных помещениях расположатся спортивный тир, раздевалки и разминочные залы.