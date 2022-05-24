"Это наш город": на 25 станциях МЦК пронумеровали выходы

Выходам со станций МЦК присвоили номера. Теперь пассажиры смогут лучше ориентироваться на платформах.

Пока пронумерованы входные группы на 25 платформах. До конца июня работы завершатся на всех станциях Центрального кольца. Сейчас выбрать нужный путь пассажирам помогают световые панели с информацией и напольная разметка.