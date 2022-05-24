"Это наш город": в Москве расширили функционал электронной медкарты ребенка

В электронную медкарту теперь будут вносить сведения о здоровье новорожденных. Это эпикриз из родильного дома, протоколы патронажных осмотров на дому и другие данные.

Все перинатальные центры и роддома столицы подключены к системе "ЕМИАС". А патронажных медсестер обеспечили цифровыми планшетами. Чтобы завести электронную медкарту родителям нужно получить медицинский полис на ребенка и прикрепить его к детской поликлинике.