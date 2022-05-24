"Это наш город": пуш-уведомления о статусе книг в онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы"

Пользователи онлайн-сервиса "Библиотеки Москвы" теперь могут получать информацию о статусе бронирования книг с помощью пуш-уведомлений. Они начнут поступать сразу после регистрации в библиотеке и оформления читательского билета.

Всплывающие сообщения будут отображаться в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Они проинформируют о бронировании книги и готовности к выдаче.