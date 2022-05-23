"Это наш город": Серебряный университет "Московского долголетия" возобновил очные занятия

В Серебряном университете возобновились очные занятия проекта "Московское долголетие". Горожане старшего поколения могут записаться на учебу по десяткам направлений.

Среди них есть основы компьютерной графики и видеомонтажа, иностранные языки, рисование и психология. Обучения программам профессиональной переподготовки пока будут идти в дистанционном режиме. Онлайн проходят и заседания интеллектуальных клубов.