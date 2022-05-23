"Это наш город": пассажиры МЦД за год оплатили проезд банковскими картами более 6 млн раз

Пассажиры МЦД за год оплатили проезд банковскими картами более шести миллионов раз. С момента появления услуги ее популярность возросла более чем в три раза. Чаще всего такой возможностью горожане пользовались на маршруте Подольск – Текстильщики.

Турникеты и валидаторы, оснащенные специальным оборудованием, есть на всех станциях МЦД. Пересадки на метро, МЦК или наземный транспорт бесплатны, при оплате проезда банковской картой.