"Это наш город": пляжную зону с бассейнами у Северного речного вокзала откроют 30 мая

Зону отдыха с бассейнами планируют открыть у Северного речного вокзала 30 мая.

Пляжный комплекс с бассейнами, шезлонгами и зонтами для защиты от солнца, раздевалками, санузлами и душевыми, летней кухней и фитобаром обустроен в южной части набережной Северного речного вокзала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.