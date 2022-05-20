"Это наш город": 13 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации с января в Москве

В Москве с января этого года в эксплуатацию ввели 13 домов, построенных по программе реновации. Новостройки находятся в семи округах столицы.

Все квартиры имеют улучшенную отделку. В шаговой доступности от домов будут расположены магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, кружки и секции, которые откроются на первых этажах новостроек.

В некоторых помещениях размещаются центры информирования, где горожане, чей переезд уже стартовал, могут проконсультироваться со специалистами и оформить необходимые документы для переезда.