"Это наш город": началось благоустройство территории около станции БКЛ "Каширская"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Каширская". Там создадут комфортный пешеходный маршрут до музея-заповедника "Коломенское".

Также приведут в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе. Кроме того, обновят тротуары и асфальт на проезжей части, установят новые остановки с зарядными станциями для мобильных устройств.