"Это наш город": культурные площадки Москвы проведут день открытых дверей 21 мая

Столичные библиотеки и культурные центры готовятся к акции "Единый день открытых дверей". Она пройдет 21 мая. Участников познакомят с книжными новинками. Также гости смогут посетить лекторий по философии и литературоведению.

В доме культуры "Гайдаровец" организуют концерт живой музыки и знакомство с литературой Бразилии. А в библиотеке № 226 можно будет попробовать свои силы в стихосложении.