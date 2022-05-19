"Это наш город": в столицу вернется общественный водный транспорт

В этом сезоне в столицу вернется общественный водный транспорт. Поэтапно будут запущены два регулярных маршрута: парк "Фили" – Киевский вокзал, Печатники – Автозаводский мост.

Ежедневно их услугами смогут воспользоваться около 16 тысяч пассажиров. Первое судно назвали "Синичка". Как и остальные, его оснастят креслами, столиками, сетью Wi-Fi и телевизорами. Также организуют места для перевозки велосипедов и колясок.