"Это наш город": ежегодная акция "Библионочь" пройдет в Москве с 28 на 29 мая

Ежегодная акция "Библионочь" в 2022 году пройдет в Москве с 28 на 29 мая. В этому году впервые одной из площадок станет "Панорама 360", где будет работать самая высокая библиотека в мире.

Всего же программу подготовили более 220 учреждений. Мероприятия пройду онлайн и офлайн. В этот раз акцию посветят культурному наследию народов России.