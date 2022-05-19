"Это наш город": еще один парк наземного транспорта в Москве перевели на электробусы

Еще один парк наземного транспорта в Москве полностью перевели на электробусы. Он относится к филиалу Мосгортранса Северо-восточный.

Теперь еще 200 едениц самого современного, экологичного и бесшумного транспорта перевозят пассажиров на 15 маршрутов.

Так, на улицах города станет на 12 тысяч тонн меньше вредных выбросов. Всего в Москве уже три парка укомплектованы только электробусами.