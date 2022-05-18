"Это наш город": в парке "Яуза" появится досуговый центр

В парке "Яуза" появится досуговый центр. Его возведут на участке вдоль Северодвинской улицы. Площадь павильона составит 500 квадратных метров.

На первом этаже разместятся шахматный и книжный клубы, раздевалки и хореографический класс. На втором – кабинет для персонала и открытая терраса. На прилегающей территории появятся природный лабиринт в виде надписи "Парк Яуза" и площадки с тренажерами.