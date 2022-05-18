"Это наш город": летний сезон проекта "Мой спортивный район" начнется в столице 28 мая

Москва готовится к открытию летнего сезона проекта "Мой спортивный район". Для любителей активного отдыха в городе оборудуют 30 площадок.

Кроме того, некоторые тренировки будут проводить на крышах центров "Место встречи". В расписании – три занятия в неделю. Это суббота, воскресенье и один из будних дней.

Длительность каждого занятия – один час. Узнать точное расписание и записаться на тренировку можно на сайте проекта.