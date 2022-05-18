"Это наш город": около 9 тыс пар поженились в Москве в апреле

В апреле в столице поженились рекордное за 12 лет количество пар. Их было около девяти тысяч. Более 20% всех апрельских бракосочетаний были выездными.

Самые популярные площадки для проведения церемоний стал ресторан в башне "Око". Там поженились более 160 пар. На втором месте – особняк Спиридонова и Серебряный Бор. А самые популярной датой месяца стало 30 апреля.

