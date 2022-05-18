"Это наш город": более 40 миллионов звонков поступило в ЕДЦ за шесть лет

Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 миллионов звонков за шесть лет.

Чаще всего жители жаловались на неисправность освещения, лифтов, задавали вопросы по очистке мусоропровода, работе отопительных приборов и системе водоснабжения.

В ЕДЦ можно обратиться по телефону, с помощью сервиса на портале mos.ru, платформы "Электронный дом".