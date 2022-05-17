"Это наш город": в Москве началось цветение яблонь

В столице начинается время цветения яблонь. Полюбоваться на деревья смогут посетители музея-заповедника "Коломенское", которое давно славится своими историческими садами. Их разбили еще в XVII–XVIII веках.

Есть цветущие яблони и в музее-заповеднике "Кусково". Их высадили в 1970-х годах, когда воссоздавали регулярную часть парка. Также яблони растут в музее-заповеднике "Царицыно". Их можно найти возле Оранжерейного корпуса.