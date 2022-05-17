"Это наш город": строительство БКЛ завершится в 2022 году

Строительство БКЛ завершится в 2022 году. В мэрии подсчитали, что после запуска кольца пассажиры смогут экономить на поездках до 45 минут в день. Кроме того, другие ветки метро станут свободными примерно на 25%.

За последние 11 лет в городе в эксплуатацию ввели почти 200 километров линий подземки и 100 новых станций. В настоящий момент продолжается строительство новых радиусов и продление уже существующих линий.