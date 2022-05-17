"Это наш город": в столице снова будут производить "Москвичи"

В столице снова будут производить "Москвичи". Об этом заявил Сергей Собинин. Производство под историческим брендом наладят на московском заводе "Рено", который перешел в собственность города.

Власти постараются сохранить большую часть коллектива, работающего непосредственно на самом предприятии, а также на смежных. Ключевым технологическим партнером завода станет "КамАЗ".

