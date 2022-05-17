"Это наш город": плановые отключения горячей воды начались в Москве

В Москве начались плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону.

Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания на тепловых сетях.

Воду на каждом объекте отключают не более чем на 10 дней.

Ознакомиться с графиком отключения воды можно на сайтах moek.ru и online.moek.ru, на портале mos.ru, в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".