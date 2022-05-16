"Это наш город": в столице строят и реконструируют 11 станций МЦД-4

На МЦД-4 в данный момент строят и реконструируют 11 станций, в том числе станции Минская, Поклонная, Кутузово и Камушки, а также платформы Каланчевская, Беговая, Белорусский вокзал и некоторые другие.

В 2022 году завершится масштабный ремонт на остановочных пунктах Мещерская, Переделкино, Лесной Городок и Очаково. Ожидается, что с открытием МЦД-4 улучшится транспортное обслуживание 23 районов Москвы.