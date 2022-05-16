"Это наш город": свыше 230 мероприятий пройдут в столице в рамках акции "Ночь в музее"

Более 230 мероприятий пройдут в столице в рамках акции "Ночь в музее". Большая часть мероприятий состоится 21 мая с 19:00 до 00:00.

Свои программы подготовили свыше 110 площадок – музеи, усадьбы и культурные центры Москвы. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет ночная пешеходная экскурсия. А в Дарвиновском музее проведут лекцию о стрит-арте. Все мероприятия бесплатны.