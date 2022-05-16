"Это наш город": в столице отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного

В Москве впервые отреставрируют и укрепят подпорную стену собора Василия Блаженного. Это поможет решить несколько проблем, в том числе проблему водоотведения с территории собора. Вода проникает под фундамент и разрушает его.

Работы проведут также в галереях и на ярусе колокольни. Кроме того, специалисты обустроят лестницу со стороны Васильевского спуска. Она свяжет территорию собора и парк "Зарядье".