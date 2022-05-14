"Это наш город": летние площадки в парках киносети "Москино" откроются 14 мая

14 мая в двух московских парках откроют летние кинотеатры. Они начнут работу в парках "Музеон" и "Фили". Зрителям покажут отечественные и зарубежные фильмы.

Начинать работу киноплощадки в течение лета будут в 20:30, а закрываться – ближе к 01:00.

При благоприятной погоде работа кинотеатров под открытым небом продлится до конца сентября.