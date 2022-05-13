"Это наш город": более 1 600 пар поженились в майские праздники в столице

Более 1 600 пар поженились в майские праздники в Москве. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Каждая пятая церемония прошла на выездных площадках.

Заключить брак можно на речных трамвайчиках, на стадионе "Спартак", в особняках и на Московской канатной дороге. Самой популярной датой у молодоженов стало 7 мая. А наибольшее количество торжеств прошло во Дворце бракосочетания № 1.