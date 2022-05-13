"Это наш город": "Моя карьера" проведет курс обучения "Бабушка и дедушка на час"

В центре занятости "Моя карьера" 18 мая начнется курс обучения в бесплатной школе нянь "Бабушка и дедушка на час". Это заключительный в 2022 году этап проекта.

Месяц участники будут изучать основы профессии няни. Практикумы проведут в том числе врачи работающие в скорой помощи.

