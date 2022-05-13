"Это наш город": в Москве откроют 13 новых зон отдыха у воды к лету

В Москве к лету откроют 13 новых зон отдыха у воды, включая одну с возможностью купания. Таким образом, число мест отдыха у водоемов будет увеличено до 139. Они будут расположены во всех округах города.

Также утвержден проект планировки пешеходной набережной Москвы-реки от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского каскадного парка. Там обустроят пространство для прогулок и отдыха, сделают пешеходные и велосипедные дорожки, а также кафе.

