"Это наш город": отключать отопление в Москве начнут 14 мая

В Москве с 14 мая начнут отключать отопление. Весь процесс займет три дня.

В первую очередь батареи станут холодными в административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детсадах и медицинских учреждениях. Сразу после этого тепловые сети начнут готовить к осенне-зимнему периоду.

Отопительный сезон в этом году планировали закончить еще в начале мая, но сделать это не позволили погодные условия.