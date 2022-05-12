"Это наш город": участок МСД от Павелецкого направления до МКАД завершен почти на 50%

Строительство участка Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления железной дороги до МКАД завершено почти на половину. Всего в рамках проекта возведут почти 11,5 километра дорог, в том числе эстакады, путепроводы и тоннели.

Часть дороги пройдет под железнодорожными путями. Сейчас на объекте укладывают инженерные коммуникации и канализацию. Полностью новую трассу построят к концу 2023 года.