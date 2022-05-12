"Это наш город": городские службы приступят к озеленению дворов столицы в конце мая

Городские службы приступят к озеленению дворов столицы в конце мая и начале июня. Клумбы возле многоэтажных домов украсят композициями из десятков сортов растений. Каждый двор, который разрешено украшать клумбами, имеет паспорт цветочного оформления.

Документ составляют специалисты по озеленению. Он определяет место, где можно высаживать цветы, а также размеры клумб и цветовую гамму. Работы проводят и с учетом пожеланий местных жителей.

