"Это наш город": почти семь тысяч рабочих мест появятся в столичных технопарках

После модернизации и строительства технопарков в столице появятся около семи тысяч рабочих мест. Среди проектов, которые появятся в ближайшее время, – новые технопарки на месте насосного завода и завода имени Лихачева. Еще один мультимедийный технопарк появится рядом с телецентром "Останкино".

Также свою площадь увеличит технопарк "Калибр", а в Зеленограде инвесторы построят три лабораторных и три производственных корпуса.