"Это наш город": число выписанных электронных рецептов удвоилось в столичных поликлиниках

Число выписанных электронных рецептов удвоилось в столичных поликлиниках. Московские врачи оформили более 20 миллионов цифровых бланков. Одновременно растет и число аптек, работающих с такими рецептами. В городе их уже больше двух тысяч.

Чтобы получить льготные лекарства по электронному рецепту, достаточно показать фармацевту QR-код на экране телефона. Он хранится в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

