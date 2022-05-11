"Это наш город": пингвины поменялись вольерами в Московском зоопарке

Пингвины в Московском зоопарке обменялись вольерами. Семейство Гумбольдта переехало в уличных вольер, а их папуанские родственники – в Дом птиц.

Такое новоселье происходит каждую весну. Папуанским пингвинам летом на улице слишком жарко, а в новом домике для них поддерживают комфортную температуру.

