"Это наш город": восемь основных прогулочных речных маршрутов обновили в Москве

В Москве после обновления заработали восемь основных прогулочных речных маршрутов.

В числе этих маршрутов есть один исторический, проходящий от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста. Также были обновлены южный маршрут от Печатников до парка "Зарядье", круговой, проходящий вокруг острова Балчуг, и другие.

Каждому маршруту присвоен определенный цвет на схеме и расписание, благодаря чему любителям речных прогулок больше не придется искать разные сайты и сравнивать маршруты.