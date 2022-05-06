"Это наш город": новый северный вестибюль откроется на станции метро "Окружная"

В 2022 году на станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро откроется новый северный вестибюль. Он будет интегрирован с одноименными станциями Центрального кольца и Первого диаметра.

Работы велись в сложных геологических условиях. Специалистам приходилось работать вручную. Благодаря открытию станции время пересадки с "Окружной" на МЦК и МЦД-1 для пассажиров сократится почти в два раза.